Mediziner gibt Tipps für Weihnachten ohne Stress

„Krone“: Weihnachten steht vor der Türe – was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an das Fest denken?

Philipp Kloimstein: Für mich persönlich ist es ein Fest der Ruhe und der Stille. Ein wenig innehalten in unserem oft schon fast in Lichtgeschwindigkeit durchgetakteten Leben, in dem wir Tag für Tag versuchen, noch mitzukommen. Gleichzeitig ist es ein Ausnahmezustand – für wen auch nicht? Der Handel muss glücklich sein, heißt es immer, die Erwartungen steigen oft ins Unermessliche. Doch worum geht es in Wirklichkeit? Um etwas sehr Schönes, die Geburt eines besonderen Kindes.