Neues Wechsel-Gerücht um Marko Arnautovic

Nur acht Einsätze für Inter in der laufenden Saison

Bei Inter Mailand kommt „Arnie“ bekanntlich nur selten zum Zug und dürfte sich nicht nur hinter Marcus Thuram und Lautaro Martinez, sondern auch hinter Mehdi Taremi und Joaquim Correa einreihen. Der 121-fache Nationalspieler hat in der laufenden Saison erst acht Pflichtspiele für Inter absolviert und dabei ein Tor in der Champions League erzielt. Arnautović besitzt bei den „Nerazzuri“ noch einen Vertrag bis Sommer 2025.