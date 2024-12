Neue Skulptur: Der Ski-Kaiser wird gehuldigt

Und wo Franz Klammer ist, ist auch der Wintersport nicht weit – daher wurde im Zuge des Festaktes auch die Wintersaison in der Region eröffnet: „Franz Klammer ist seit vielen Jahren Markenbotschafter für Bad Kleinkirchheim – das wird gewürdigt!“, da sind sich die Verantwortlichen einig. Zusätzlich zur zwei Meter hohen Skulptur wurde auch erstmals die Multimediapräsentation #servusfranz präsentiert: „Künftig werden Gäste von Franz Klammer persönlich per Video in der Gemeinde begrüßt“, so Forstnig. Denn an der Statue kann ein QR-Code gescannt werden, durch den eine kurze Videobotschaft des Ski-Kaisers direkt auf das Smartphone geladen wird. „Der Einspieler spiegelt authentisch und unterhaltsam wider, was Franz Klammer für Bad Kleinkirchheim und die gesamte Tourismusregion bedeutet. Hier sind wir Per Du – hier kennen wir ihn alle. Und hier kann ihn jeder treffen.“