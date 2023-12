Franz Klammers verrückter Geburtstags-Marathon

Dort wo Franz Klammer draufsteht, da ist beim Skifahren nicht nur absolute Kompetenz, sondern vor allem auch Spaß am und mit dem Sport drinnen. So geschehen im Rahmen seines 70. Geburtstages, den unser Ski-„Kaiser“ mit Freunden, Weggefährten und zahlreichen Ski-Legenden in Bad Kleinkirchheim in Kärnten feierte. Und zwar zwei ganze Tage lang.