Google-KI sagt Wetter genauer vorher als je zuvor

Als Maßstab für meteorologische Genauigkeit gelten die Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (EZMW), das Vorhersagen für 35 Länder erstellt. Nach Angaben des in London ansässigen KI-Forschungslabors DeepMind übertrafen die Vorhersagen von GenCast in 97 Prozent der Fälle die Vorhersagen des Zentrums, wobei 1320 reale Szenarien aus dem Jahr 2019 als Testgrundlage genommen wurden. Die Ergebnisse wurden auch in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.