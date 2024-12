Erste Kündigungen: AMS schickt eigenes Team zu KTM

Insgesamt könnten 750 Jobs wegfallen

Dass ein Personalabbau beim Motorradhersteller kommen wird, war klar. In welcher Dimension er stattfinden wird, war und ist noch immer offen, aber die ersten Kündigungen sind bereits ausgesprochen. Bereits am Montag trennte sich das Unternehmen aus Mattighofen von 250 Mitarbeitern. Im Zuge des Insolvenzverfahrens dürften weitere 500 Jobs wegfallen. Insgesamt sind damit 750 Stellen in den nächsten Wochen vom Aus bedroht. Wo die ersten 250 gehen müssen? 200 Kündigungen gab’s in der KTM AG, 50 in der KTM Components GmbH.