In ganz Kärnten wird es am Wochenende weiß

Halber Meter in den Bergen

Bei den Schneemengen gibt es derzeit noch leichte Unsicherheiten. „Die Schneehöhen werden je nach Intensität der Niederschläge regional unterschiedlich sein. In tieferen Lagen sind es aus aktueller Sicht zwischen zehn und 20 Zentimeter“, so Tiefgraber. In den Staulagen der Karnischen Alpen oder der Karawanken kann sogar ein halber Meter Schnee zusammenkommen.