„Wie im Horrorfilm“: Kylian Mbappe patzt erneut

„Übernehme komplette Verantwortung“

Mbappe, der im Sommer in die spanische Hauptstadt gewechselt war, scheint noch nicht so recht beim La-Liga-Meister angekommen zu sein. Nachdem er vergangene Woche in Liverpool einen Strafstoß sitzen gelassen hatte, blieb er nun erneut erfolglos. „Es war ein folgenschwerer Fehler in einem Spiel, in dem es auf Kleinigkeiten ankam. Ich übernehme die komplette Verantwortung“, nahm sich der Stürmer selbst in die Kritik, will jedoch nach vorn blicken. Es sei „ein schwieriger Moment, aber die beste Zeit, die Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin.“