„Schwer zu sagen, wann ich wieder Skifahren kann“

„Es ist einfach schön, wieder in meinem Bett zu sein“, sagte die 29-Jährige. In ihrer Wahlheimat Innsbruck angekommen, ging es gleich zur Untersuchung ins Krankenhaus. „Es gab noch einige Bedenken, da die Stichwunden in der Nähe des Darms waren und wir sicher gehen wollten, dass alles okay ist. Zum Glück gab es Entwarnung.“ Shiffrin hatte sich bei ihrem Sturz schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugezogen.