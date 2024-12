„Capo Benko“: Neue Details aus dem Justiz-Dokument

René Benko ist ins Visier der italienischen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft geraten. Seit 2019 wird ermittelt, seit Dienstag sind 77 Beschuldigte bekannt. Gegen neun Personen wurde ein Haftbefehl erlassen. Auch gegen Finanzjongleur Benko, den die Behörden in Trient als Kopf, also „Capo“ einer „mafiaartigen Vereinigung“ vermuten. Die Hauptbeschuldigten wären in Italien mit einem Strafrahmen von zehn bis 15 Jahren konfrontiert. Sie bestreiten die Vorwürfe – es gilt die Unschuldsvermutung.