Der Nachtrag wird zum Endspiel für „Tulpen-Pep“

Als Gerhard Struber im Frühjahr entlassen wurde, führte Salzburg die Tabelle an. Wenige Monate später rangiert der einstige Serienmeister an siebenter (!) Position, doch Pep Lijnders sitzt immer noch in seinem Trainerstuhl. Ob es nur noch daran liegt, dass sein Kumpel Jürgen Klopp mit Jahresbeginn als Head of Global Soccer bei Red Bull anheuert? Ein Schelm, wer Böses denkt …