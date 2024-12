So schlecht war Red Bull Salzburg noch nie

Letzter Sieg am 19. Oktober

In der heimischen Liga sind die Bullen seit 19. Oktober sieglos, nur drei Punkte und zwei Tore in den fünf Spielen seither stehen auf der Habenseite, auswärts ist man sogar schon seit dreieinhalb Monaten ohne vollen Erfolg – von der einstigen Dominanz des früheren Serienmeisters ist im Herbst 2024 gar nichts mehr übrig.