NHL: Rossi-Assist bei Overtime-Sieg von Minnesota

Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den vierten Sieg in Folge eingefahren. Dieser gelang gegen die Vancouver Canucks allerdings erst in der Overtime, wobei der Vorarlberger Marco Rossi den Assist für das entscheidende Tor beisteuerte. Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper an Bord mussten sich dagegen den Boston Bruins in der Overtime geschlagen geben. Kasper blieb ohne Tor und Assist.