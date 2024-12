„Es war schrecklich!“ Norweger gehen auf Jury los

FIS-Renndirektor Sandro Pertile möchte die Vorwürfe nicht unkommentiert lassen und holt zum Gegenschlag aus: „Skispringen ist ein Freiluftsport. Wenn die Athleten nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass die Bedingungen für jeden Athleten anders sein können, dann sollten sie vielleicht zu Tischtennis oder etwas anderem wechseln“. Der Italiener sprach der Jury vielmehr ein Lob aus: „Es war zweifelsohne eines der anspruchsvollsten Springen, das wir in den letzten fünf Jahren, in denen ich Rennleiter war, organisiert haben. Was wir heute an Professionalität geleistet haben, ist auf einem hohen Niveau“.