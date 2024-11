Jeder vierte Budget-Euro fließt ins Pensionssystem

7. November ist „Tag der Pensionslücke“

Der heutige 7. November ist auch der „Tag der Pensionslücke“. Stellt man nämlich die Kosten den Lohnsteuereinnahmen gegenüber, so fließen bis zum heutigen Tag alle von Arbeitnehmern und Pensionisten geleisteten Steuern nur in die Sicherung des Rentensystems. Das entspricht 85 Prozent der Lohnsteuereinnahmen. „Dieser Tag verschiebt sich immer weiter nach hinten, da der Zuschuss immer größer wird“, so der Experte.