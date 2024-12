„Dutzende“ bis „rund 100“ Tote nach Fußballspiel

Videos von Leichen

Den Angaben zufolge kam es bei dem Fußballspiel in der Stadt N‘Zerekore im Südosten des Landes zu Szenen massiver Gewalt. In Videos, die in Online-Netzwerken zu sehen waren und deren Echtheit die Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht verifizieren konnte, waren zahlreiche leblose Körper zu sehen. Andere Videos zeigten ein großes Durcheinander in den Straßen nach dem Ausbruch der Gewalt.