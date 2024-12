Advent in Klagenfurt: Geheimtipps und Must-dos

Als gebürtige Klagenfurterin, die es schon ihr ganzes Leben an andere Orte zieht, die aber immer gerne zurückkehrt in diese Stadt am Wörthersee, kann ich sagen: Klagenfurt ist lebenswert. Klagenfurt ist eine Reise wert. Im Sommer sowieso – der türkise Wörthersee ist Lebensgefühl pur, die Palmen in der Altstadt sorgen für südliches Flair, italienisches Gelato ist nie weit. Was Sie aber über Klagenfurt wissen müssen: Im Advent verwandelt es sich in ein gemütliches Nest – traditionelle Christkindlmärkte, junge Shops und gemütliche Cafés locken ins Zentrum.