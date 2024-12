Bleiburger Kulturni dom strebt jetzt neue Wege an

Frischer Wind beim Verein Kulturni dom (slowenisch für Kulturhaus) in Bleiburg, wo immerhin Kärntens zweitgrößte Konzertbühne untergebracht ist. „Wir wollen unser Haus zu einem Leuchtturm in der Region machen. Ein weltoffenes, lebendiges Haus für Kultur mit allen Facetten, aber auch für Bildung und Sport ist unser Ziel“, sagt die frisch gebackene Obfrau Katja Mandl. Sie tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Georg Mandl, der dem Verein mehr als 30 Jahre lang als Obmann vorgestanden ist.