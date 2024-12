Rehrl verpasst Stockerl: „Zipft mich bisschen an“

„Zipft mich ein bisschen an“

Rehrl landete hingegen auf dem undankbaren vierten Platz. „Es juckt schon ein bisschen und zipft mich ein bisschen an, aber ich bin echt zufrieden mit dem Sprung, das war ein versöhnlicher Abschluss. In der Loipe ist es noch nicht das, was ich gerne hätte“, sagte Rehrl.