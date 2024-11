Lisa Schulte rast zum Auftakt auf das Podest

„Ich bin sehr glücklich, weil meine Trainings waren ein bisschen up and down, aber mein erster Lauf war wirklich gut. Ich bin froh, wieder auf dem Podium zu stehen“, freute sich Schulte, die sich im vergangenen Jänner zur Sensations-Weltmeisterin gekürt hatte, über ihren insgesamt vierten Weltcup-Stockerlplatz im Einsitzer.