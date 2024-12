Hannes Eder engagiert sich für Dorfgemeinschaft

Hannes Eder (47) aus dem Lender Ortsteil Embach bekam gleich acht Nominierungen. Die Liste seiner Herzensangelegenheiten ist lang: Er netzwerkt, hilft in der Vereinsszene, gründete 2012 die Schnalzer und Herreiter. Das alles macht ihn zu einer unverzichtbaren Stütze der Dorfgemeinschaft in Embach. Auch verschiedene Erfolge hat die Schnalzergruppe schon heimgebracht: Der zweite Platz bei der Alpentrophäe in St. Johann im Vorjahr war umjubelt.