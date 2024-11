Österreich gegen Topfavorit Norwegen ab 18 Uhr

Reistad „kann wirklich alles“

Nach den WM- (2021) und EM-Titeln (2020, 2022) holte die Rückraumakteurin im August in Paris auch Olympisches Gold. Auf Klubebene gewann sie mit den Vipers Kristiansand 2021 die Champions League, ehe sie zum dänischen Spitzenklub Esbjerg wechselte. Sicher in Erinnerung bleibt ihr „Solo-Sechser“ im WM-Halbfinale 2023 gegen Dänemark: Beim 29:28-Sieg der Norwegerinnen machte Reistad in der Verlängerung alle sechs Tore ihres Teams. „Sie ist sicher ein Vorbild. Sie kann wirklich alles“, sagte ÖHB-Rückraumspielerin Ana Pandza.