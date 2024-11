EM-Auftakt LIVE: Österreich trifft auf Slowakei

Erstmals bei den Frauen sind 24 Teams am Start. Neben Innsbruck wird von 28. November bis 15. Dezember in Basel in der Schweiz (Vorrunde) und Debrecen in Ungarn (Vorrunde und Hauptrunde) gespielt, Wien ist ab der Hauptrunde und für die Finalspiele vorgesehen. Die Übersiedlung von Innsbruck in die Hauptstadt ist gleichbedeutend mit der rot-weiß-roten Mission. Den Auftakt macht die Partie gegen die Slowakei, es folgen die Duelle mit Norwegen (30. November) und Slowenien (2. Dezember).