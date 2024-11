„Wetter passt zur Stimmung bei uns in Mattighofen“

In Mattighofen war es am Donnerstag beim „Krone“-Lokalaugenschein kalt, windig und grau, Regen prasselte auf den fast leeren Stadtplatz. „Das Wetter passt zur Stimmung bei uns“, sinniert Bürgermeister Daniel Lang. „Dass es jetzt so schnell ging, hat uns alle sehr geschreckt.“ Ein ruhiger Advent wird es auch im Stadtamt nicht – denn KTM ist einer der größten Einnahmenbringer fürs Budget. Angesichts der vielen persönlichen Schicksale in der Region ist das vielleicht nur ein Nebenschauplatz – aber Mattighofen geht´s gut, weil es etwa KTM gut ging und damit auch anderen Firmen, die als direkte Zulieferer oder einfach nur als Bäcker, der die Schichtler versorgte, profitierten.