Simon Vetter (Grüne) ist Bürgermeisterkandidat

Simon Vetter (40) lebt und arbeitet in Lustenau, ist verheiratet und hat einen achtjährigen Sohn. Vetter studierte in Wien Umwelt- und Bioressourcenmanagement sowie ländliche Entwicklung und Ressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur. Seit 2019 ist er Gemeindevertreter für die Grünen in Lustenau.