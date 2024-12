„Was machen Jugendliche für kranke Dinge?“

Seit drei Wochen hat Attnang-Puchheim einen neuen Priester. Fritz Vystrcil ist ein Mann, der seinen Beruf als Informatiker aufgab, Kritik an der Kirche übt uns sich selbst eher als Psychologen, denn als Beichtvater sieht. Er spricht über Kollegen, die an Burnout leiden, sagt, was er von TikTok hält und meint: „Mit den Vergleichen beginnt das Unglücklichsein.“