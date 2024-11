Neuer Bezirkshauptmann für Spittal wurde bestellt

10 bis 12 Millionen für Wintersaison

„Der Winter hat in Kärnten schon ein Gastspiel“, führt Landesvize Martin Gruber in das Thema Winterdienst auf Landesstraßen ein. Die 17 Landesstraßenmeistereien haben die Vorbereitungen dafür längst getroffen: „Der Winterdienst ist eine der wichtigsten Leistungen, die von der Landesstraßenverwaltung erbracht werden. Mit der 24-Stunden-Bereitschaft wird die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet und die Erreichbarkeit selbst bis in die entlegensten Gebiete ermöglicht“, so Gruber. Neben weiteren fünf Millionen, die heuer in die Modernisierung und Erweiterung des Fuhrparks fließen, wurden außerdem die Ausschreibungen für Salzlieferverträge auf Schiene gebracht. „Jährlich kostet die Salzbevorratung das Land drei Millionen Euro“, wie Gruber informiert.