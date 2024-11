Polit-Streit um Spittaler Bezirkshauptmann

Eigentlich sollte der hochdekorierte Posten im größten Kärntner Bezirk erst am Dienstag in der Regierungssitzung des Landes nachbesetzt werden, doch das Ergebnis des Objektivierungsverfahren soll bereits durchgesickert sein: Demnach soll Markus Lerch – bisher Bezirkshauptmann-Stellvertreter – Klaus Brandner nachfolgen. Ab Dezember wechselt der Leiter nach 15 Jahren in diesem Amt in die Pension.