Kärntens Wetter: Zwischen Regen- & Schneeschauern

Eine Kaltfront zieht von Westen über den Süden Österreichs. Während am Mittwoch lediglich in den höheren Lagen Kärntens Schneeflocken fielen, präsentierten sich die Täler regnerisch. „Ab Nachmittag zieht der Niederschlag allmählich ab“, entwarnt aber Meteorologe Steffen Dietz von UBIMET. Der Regen weicht dann nämlich auch abseits der Bergwelt einer Schneedecke: „Ab Donnerstag ist mit Schnee bis in tiefe Lagen zu rechnen.“