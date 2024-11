Winter naht: Juchee, jetzt kommt der erste Schnee

Der Winter klopft in Kärnten an: Während sich am Wochenende das ruhige Herbstwetter mit Nebel in den Niederungen und Sonnenschein in höheren Lagen fortsetzt, wird es ab von Dienstag auf Mittwoch turbulenter und bis in die meisten Niederungen wohl weiß. Mittwochfrüh zieht eine Kaltfront über Kärnten und diese bringt kühlere Luft und Niederschlag mit sich.