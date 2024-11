„Schlage eine ausgestreckte Hand nicht weg“

Vorfreude auf das Springen vor Schloss Schönbrunn

Am liebsten würde er nächste Saison vor Schloss Schönnbrunn in Wien gewinnen. Denn Österreichs Hauptstadt kehrt vom 26. bis 28. September zurück in den Kalender der Formel 1 des Springreitens: „Darauf freue ich mich schon sehr. Die Veranstalter waren auch in Riad vor Ort, wollten mich im Stall besuchen. Leider war ich zu diesem Zeitpunkt gerade nicht da. Aber ich freue mich sehr, sie kennenzulernen.“