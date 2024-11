Rottenmann: ÖVP-Ortschef jubelt über blauen Erfolg

Nirgendwo in der Steiermark erzielten die Freiheitlichen bei der steirischen Landtagswahl mehr Prozente als in Rottenmann. Es ist eine klare Absage für das Leitspital in Liezen, zu der sich sogar ÖVP-Bürgermeister Günter Gangl bekennt. Dass die Schwarzen gerade mal 5,1 Prozent erreichten, bekümmert ihn kaum.