Drama beim „Bergdoktor“: Das war das Prozessfinale

Nach dem Maibaum-Drama Ende April im Tiroler Going, bei dem ein Bub (7) beinahe erschlagen und das Gasthaus des „Bergdoktors“ schwer beschädigt worden war, ging am Montag der Prozess in Innsbruck ins Finale. Der Chef der Transportfirma und der Kranführer mussten sich wegen grob fahrlässiger, schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten.