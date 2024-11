„Hinti“ zurück! Erstes Spiel gleich gegen Ex-Klub?

Am Dienstag wird Hinteregger offiziell bei den Violetten vorgestellt, er wird die Nummer 13 tragen. Ab 1. Jänner ist er spielberechtigt. Am 8. Februar starten die Klagenfurter gegen Red Bull Salzburg in die Frühjahrssaison. Vielleicht gleich mit „Hinti“ in der Startelf? Mit den „Bullen“ hatte der 32-Jährige fünfmal den Meistertitel geholt und viermal den ÖFB-Cup gewonnen.