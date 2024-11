Offiziell: Hinteregger feiert sein Profi-Comeback!

Abenteuer in der fünften Liga

Nur einen Monat nach seiner Rückkehr in die Heimat im Sommer 2022 stürmte Hinteregger erstmals für die SGA Sirnitz in der Kärntner Unterliga Ost. Mit Saisonbeginn 2023/24 fungierte er als Spielertrainer in der fünfthöchsten Spielklasse. Im September wurde Hinteregger vom Strafausschuss des Kärntner Fußball-Verbandes vorläufig suspendiert, weil er einen Fan umgestoßen haben soll. Die Suspendierung wurde im Oktober allerdings aufgehoben.