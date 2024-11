„Bin bereit!“ Australien-Ikone beendet Karriere

Allein in Tokio hatte die 30-Jährige aus Wollongong sieben Medaillen abgeräumt – so viele, wie keine andere Schwimmerin bei einzelnen Spielen. Das machte sie zu einer der erfolgreichsten Athletinnen der gesamten Olympiageschichte. Bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne 2022 schwamm sie im Finale über 4 x 100 Meter Kraul als erste Frau diese Strecke unter 50 Sekunden.