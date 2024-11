Salzburgs Erfolgslauf geht gegen Innsbruck weiter

Ende der schwarzen KAC-Heimserie

Vizemeister KAC und die Black Wings Linz festigten mit Heimsiegen ihren Platz in den Top 6. Die Klagenfurter beendeten mit einem 6:4 gegen die Pustertal Wölfe die schwarze Heimserie und holten erstmals seit 12. Oktober bzw. vier Pleiten wieder drei Punkte vor den eigenen Fans. Nicht zuletzt dank eines Hattricks von Matt Fraser gingen die Rotjacken mit einem 5:1-Vorsprung ins Schlussdrittel, mussten aber noch zittern. In der 58. Minute stand es nur noch 4:5, Jan Mursak fixierte in der Schlussminute schließlich den Sieg.