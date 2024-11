Endlich! Belgier Neuville ist Rallye-Weltmeister

In der WM hatte Neuville am Ende 32 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Toyota-Pilot Elfyn Evans. Der Waliser triumphierte zum Abschluss in Japan vor seinem Teamkollegen, dem französischen Achtfach-Weltmeister Sebastien Ogier. Toyota entriss Hyundai beim Finale damit noch um drei Punkte den Titel in der Konstrukteurswertung. Rovanperä trat nach zuletzt zwei WM-Titeln in diesem Jahr nicht zu allen Läufen an und wurde Gesamtsiebenter.