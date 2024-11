Krisen und Skandale können Max auch nicht stoppen

Immer am Limit

Verstappen stellte zeitweise sogar seine Freundschaft mit Norris aufs Spiel, mehrmals gerieten die beiden Weggefährten auf der Strecke aneinander. Um jeden Zähler kämpfte er mit aller Macht, was im Duell mit dem in der zweiten Saisonhälfte stärkeren McLaren wieder den knallharten und kompromisslosen Rennfahrer in Max Verstappen zum Vorschein kommen ließ. Am Limit – und manchmal auch ein bisschen darüber hinaus, ob er dafür bestraft wurde oder nicht.