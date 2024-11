Horner spricht über Sex-Causa und attackiert Wolff

Mit Blick auf Rivalen wie Wolff und McLaren-Geschäftsführer Zak Brown sagte Horner: „Alles, was benutzt werden kann, um das Team zu verunsichern, wird genutzt.“ Das Red-Bull-Team habe aber inmitten des Skandals Geschlossenheit bewiesen und sich nicht beirren lassen. Verstappen könnte beim drittletzten Saisonrennen in Las Vegas in der Nacht auf Sonntag zum vierten Mal in Serie Weltmeister werden.