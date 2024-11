Matej Svancer in Stubai Slopestyle-Achter

Wegen der Wetterverhältnisse der vergangenen Tage wurde am Samstag zunächst die Qualifikation der Herren ausgetragen, die aufgrund des knappen Zeitfensters zugleich als Endresultat gewertet wurde. Mit 85,50 Punkten war es für Svancer in dieser Disziplin sein drittbestes Weltcupresultat nach Rang vier 2023 in Laax (SUI) und Platz sechs 2022 in Stubai.