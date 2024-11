Manuel Feller: „Es ist definitiv keine Formkrise“

Zwei Ausfälle in den ersten beiden Saisonrennen machen laut Manuel Feller noch keine Formkrise. „Ich habe viele Nachrichten in der Hinsicht bekommen: Wir halten zu dir, das wird schon wieder“, sagte Feller am Freitag bei einem Medientermin in Gurgl einigermaßen amüsiert und beschwichtigte: „Meine Form ist super. Keine Angst, es ist definitiv keine Formkrise. Ich fühle mich auf den Slalomskiern extrem wohl.“