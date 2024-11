Als reiner „Treter“ in die Champions League

Eine offene Rechnung

Schon am Samstag geht es in Paris los – wo der Wiener noch eine Rechnung offen hat, schließlich war er im Omnium bei den Spielen angeschlagen gestartet, weshalb Rang 13 das Maximum war. Ohne Trainingsmöglichkeit in Österreich dennoch beachtlich – seit dem Abriss des Dusika-Stadions gibt es ja keine Bahn mehr, eine Lösung ist nicht in Sicht. Weshalb der Wiener zuletzt mehr in Portugal weilte, wo er sich alleine vorbereitete: „Von den drei Zuständigen für die Bahn kann nur einer Englisch, der Austausch funktioniert aber auch mit Händen und Füßen“, lacht Wafler.