Länder drängen die „fleißigen Verhandler“ in Wien

Kommende Woche tagt die Landeshauptleute (LH)-Konferenz in Traunkirchen. Die mächtigen Landesfürsten werden dort ihre Standpunkte klar auf den Tisch legen. „Die Lage ist angesichts der globalen Entwicklungen herausfordernd, wir müssen in die Gänge kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere unsere Probleme lösen, wir müssen selbst Ansätze finden. Vor allem, um den Wirtschafts-, Arbeits- und Innovationsstandort Österreich auch in Zukunft attraktiv zu gestalten“, so Stelzer.