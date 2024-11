Lewandowski: Pep? „Als Mensch war er schwierig“

„Er war damals so brillant in der Fußballtaktik, dass er dachte: Wenn sie mir folgen, werden sie gewinnen“, so die Begründung des Stürmers. Die Spieler hätten es unter dem Katalanen folglich oft hart gehabt, Guardiola habe sich im Laufe der Zeit jedoch weiterentwickelt. „Ich glaube, er hat erkannt, dass es ihm manchmal mehr hilft als Taktik, wenn er menschlicher und offener ist“, will Lewandowski bemerkt haben.