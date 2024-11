Curling: Österreich fixiert bei EM das WM-Ticket!

Das ÖCV-Team, das 2023 in die A-Division aufgestiegen war, kam in neun Partien auf drei Siege und sechs Niederlagen. Siegreich blieb die Truppe um Skip Mathias Genner gegen Tschechien (9:8), England (7:2) sowie am Donnerstag zum Abschluss gegen die Niederlande (8:6). Dadurch sind der Klassenerhalt und das WM-Ticket fix.