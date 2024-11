Ein Coup mit Wirkung! „War sehr demoralisierend“

Lando Norris hat seine Niederlage im WM-Kampf gegen Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen vor dem Grand Prix in Las Vegas praktisch eingestanden. „Das war ein entscheidender Moment in der Meisterschaft. Die Tür ist fast zu. Es war sehr demoralisierend“, sagte der McLaren-Pilot über das Rennen in Brasilien, von dem Verstappen mit einem Vorsprung von 62 Punkten abreiste. „Irgendwann weißt du einfach, dass es wahrscheinlich nicht für dich ausgehen wird“, so Norris.