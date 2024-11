Norris: „Kann das überleben, aber bin ganz allein“

Nach dem Rennwochenende in Brasilien haben sich die großen McLaren-Hoffnungen eigentlich schon zerschlagen. Noch drei Rennen stehen in der aktuellen Formel-1-Saison auf dem Programm. Das Erste an diesem Wochenende in Las Vegas. „Die Tür ist fast zu“, macht sich Norris keine Illusionen, denn: „Es ist mehr oder weniger so, dass ich drei Rennen gewinnen muss und Max dreimal nicht ins Ziel kommen darf“.