Die vielen offenen Fragen beim U-Bahn-Inferno

Berufsfeuerwehr rückte mit 28 Fahrzeugen an

Dass nicht noch mehr passiert ist, ist auch der Wiener Berufsfeuerwehr zu verdanken. Sie rückte mit 28 Fahrzeugen an. 80 Florianijünger löschten mit Wasser und Schaum die Flammen im Tunnel und brachten wartende Fahrgäste an den Haltestellen in Sicherheit.