Verkehrskollaps durch U1-Brand: Vierfache Fahrzeit

Schneefall ab Freitag

Denn laut Geosphere Austria beginnt es in der Nacht auf Freitag von Westen und Süden her im Großteil Österreichs zu schneien. In ganz tiefen Lagen wie auch in Wien – aber auch in Eisenstadt und Graz – könnte leichter Schneefall möglich sein. Nach aktuellem Stand der Prognose bildet sich hier aber höchstens vorübergehend eine dünne Schneedecke. Im Laufe des Vormittags werden Schneefälle bzw. Regen seltener.